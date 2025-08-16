Киев повышает ставки: Зеленский поставил ультиматум Трампу

Владимир Зеленский сделал второе заявление по следам итогов Аляски. Готовясь к визиту в Вашингтон он публично очертил свои "красные линии" и выдвинул встречное требование президенту США Дональду Трампу. Он сделал это после того, как повторно обсудил с европейскими лидерами сложившуюся ситуацию. В свою очередь европейские лидеры в своем заявлении потребовали путь Украины в НАТО и ЕС.

Новое заявление Зеленского демонстрирует, что он не намерен просто принимать предложенные Трампом условия мира, а снова отправляется в Белый дом с жесткой повесткой.

"В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны", - написал Зеленский.

Это прямое обращение к Трампу, который ранее объявил о приостановке введения новых санкций против РФ.

Кроме того, Зеленский перечислил другие ключевые условия для достижения мира. Среди них: полное прекращение огня, освобождение всех пленных, возвращение детей, и — "никаких решений по Украине без Украины".

"Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что его позицию укрепляет "важное заявление европейских лидеров".

СМИ: Зеленского снова будут ругать в США

Ранее европейские лидеры выпустили совместное заявление, в котором приветствовали усилия Трампа и выразили готовность работать над трехсторонним саммитом. Также они изложили свою позицию: Украина должна иметь «непреклонные гарантии безопасности», без ограничений для ВСУ и права вето России на путь в ЕС и НАТО. Европейцы также заявили о готовности продолжать санкции и экономическое давление на Россию.

