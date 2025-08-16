В ЕС заявили, что Киев должен сам принимать решение о территории Украины

Лидеры ЕС после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявили, что Киев должен сам принимать решение о территории Украины.

«Решения относительно своей территории будет принимать сама Украина. Международные границы не могут изменяться силой», — говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии.

Также в ЕС поддержали усилия Трампа для прекращения конфликта на Украине и подтвердили готовность оказывать давление на Россию, включая санкции.

Ранее американский президент заявил, что при успешном диалоге с Владимиром Зеленским запланирует встречу с Путиным.

Трамп также в интервью Fox News отметил, что Украине и Зеленскому нужно пойти на соглашение с Россией.