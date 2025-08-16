В США заявили о крупной победе Путина

Президент России одержал крупную победу по итогам саммита с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил журналист телеканала CNN Ник Пейтон Уолш.

«Путин одержал крупную победу. В частности, впечатляющее зрелище встречи с красной дорожкой по прибытии на Аляску и поездка на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast. Для многих украинцев это было ужасающее зрелище», — отметил журналист.

15 августа в Анкоридж (штат Аляска) прошли переговоры президентов России и США. Отмечается, что российский лидер нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем автомобиле, пересев в лимузин главы Белого дома.

«Десять из десяти»: названы две большие победы Путина на саммите с Трампом

Президента России успели запечатлеть в лимузине Трампа. Репортерам удалось снять, как главы двух стран едут в бронированном автомобиле The Beast. Сквозь стекло видно, как президенты разговаривали и улыбались.