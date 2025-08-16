Премьер-министр Дании назвала Нетаньяху "проблемой"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Jyllands-Posten раскритиковала политику израильского коллеги Биньямина Нетаньяху, назвав его «проблемой».

«Нетаньяху сейчас сам по себе является проблемой... Невооружённым глазом видно, что нам очень, очень трудно повлиять на то, что происходит в Израиле», — подчеркнула она.

Фредериксен добавила, что правительство Нетаньяху «заходит слишком далеко».

Она также выразила мнение, что для Израиля было бы лучше, если бы Нетаньяху больше не занимал пост премьера, поскольку он действует «против интересов» страны.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что страна не допустит создания государства Палестина на своей территории.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал решение Израиля расширить военную операцию в секторе Газа грубым нарушением международного права.