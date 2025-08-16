Анонсировано совместное заявление лидеров Европы после общения с Зеленским

Лидеры Франции, ФРГ, Британии, Италии и Польши подготовили совместное заявление по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, на которых обсуждался саммит России и США. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В соцсети X Туск отметил, что лидеры выслушали Зеленского и завершили дискуссию по поводу результатов российско-американской встречи на Аляске.

«Вместе с Эммануэлем Макроном, Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Джорджией Мелони мы выслушали мнение Зеленского и подготовили совместное заявление», — написал польский премьер.

Ранее в Госдуме заявили, что саммит на Аляске показал, что агрессивные лидеры стран Запада отстранены от принятия решений.