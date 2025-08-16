Стало известно о влиятельном участнике телефонной беседы Трампа после саммита
Генсек НАТО Марк Рютте был среди политиков ЕС, общавшихся с президентом США Дональдом Трампом после саммита на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
В субботу Трамп созвонился с политиками ЕС и Зеленским, чтобы обсудить итоги переговоров с Владимиром Путиным в Анкоридже.
«Генсек НАТО также принял участие в этом разговоре наряду с Владимиром Зеленским, лидерами Франции, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши»,— отметил источник.
По его словам, собеседником Трампа также стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С американской стороны в разговоре участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.
