Стало известно о влиятельном участнике телефонной беседы Трампа после саммита

Генсек НАТО Марк Рютте был среди политиков ЕС, общавшихся с президентом США Дональдом Трампом после саммита на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

В субботу Трамп созвонился с политиками ЕС и Зеленским, чтобы обсудить итоги переговоров с Владимиром Путиным в Анкоридже.

«Генсек НАТО также принял участие в этом разговоре наряду с Владимиром Зеленским, лидерами Франции, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши»,— отметил источник.

По его словам, собеседником Трампа также стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С американской стороны в разговоре участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

Ранее в Совфеде назвали главный результат встречи Путина и Трампа на Аляске.