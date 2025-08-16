Трамп неожиданно анонсировал финал по Украине

Президент США Дональд Трамп объявил о кардинальной смене подхода к урегулированию конфликта на Украине: по его словам, целью является не простое соглашение о прекращении огня, а немедленный переход к полноценному мирному договору, который положит конец боевым действиям.

Для обсуждения этого плана Владимир Зеленский экстренно вызван в Вашингтон уже в понедельник.

"Всеми было решено, что лучший способ закончить ужасную войну между Россией и Украиной — это перейти непосредственно к Мирному соглашению, которое завершит войну, а не к простому Соглашению о прекращении огня, которое зачастую не соблюдается", — написал Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, подводя итоги "великого и очень успешного дня на Аляске".

Американский президент сообщил, что к этому выводу он пришел после "очень хорошей" встречи с Владимиром Путиным, а также после ночного телефонного разговора с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО.

Трамп также раскрыл конкретный план дальнейших действий.

"Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник днем. Если все пойдет хорошо, мы затем назначим встречу с президентом Путиным", — написал он.

Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

По оценке президента США, реализация этого плана позволит спасти жизни потенциально миллионов людей. "Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" — заключил Трамп.

