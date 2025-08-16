На Западе заметили попытки Трампа впечатлить Путина

Президент США Дональд Трамп пытался произвести впечатление на российского коллегу Владимира Путина в ходе встречи на Аляске.

Об этом пишет The Economist.

«Будучи настоящим шоуменом, Трамп позаботился о том, чтобы произвести впечатление на Путина», — отметило издание.

В материале подчеркивается, что самолеты лидеров России и США были припаркованы недалеко друг от друга, президенты спустились по трапам «почти одновременно». Издание также обратило внимание на их теплое рукопожатие и пролет американских бомбардировщиков B-2 в сопровождении четырех истребителей F-35. По мнению авторов, Трамп хотел таким образом «продемонстрировать военную мощь Америки».

Ранее истребители F-22 Военно-воздушных сил США сопроводили борт президента России по пути с Аляски.