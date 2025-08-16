Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске прошла очень хорошо.

«Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо», — цитирует его РИА Новости.

Путин и Трамп провели пресс-конференцию по итогам российско-американских переговоров. Путин назвал доверительным контакт с ним.

Президент США после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже в интервью Fox News отметил, что Украине и Зеленскому нужно пойти на соглашение с Россией.