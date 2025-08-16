«Без сделки», но «продуктивно»: Как прошла встреча Путина и Трампа на Аляске

Ночью 16 августа по Москве завершилась первая за шесть лет личная встреча президентов России и США, которая состоялась на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Как отметили сами лидеры двух стран, в ходе саммита не были достигнуты какие-либо договоренности, однако переговоры прошли продуктивно. Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о завершении украинского конфликта, о контроле над ядерными вооружениями, восстановлении двусторонних контактов в областях экономики и безопасности, а также о возможной новой встрече в Москве.

ВСТРЕЧА И ПЕРЕГОВОРЫ

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в аэропорту в Анкоридже на красной дорожке у трапов их самолетов началась с крепкого рукопожатия и короткой дружеской беседы на английском языке. Президенты сделали совместную фотографию, но воздержались от комментариев журналистам.

Самолет Путина приземлился в Анкоридже в 10:54 по местному времени (в 21:54 по Москве). Трамп ожидал его в своем самолете, припаркованном рядом с бортом российского президента, а потом спустился на летное поле, чтобы лично встретить своего коллегу. В 11:10 (22:10) началась официальная церемония.

По информации СМИ, для политиков подготовили два авто: «Кадиллак» для Трампа и «Аурус» для Путина, но он сел в лимузин американского коллеги. Издание «The New York Times» писало, что в машине президенты беседовали без переводчика, а камеры зафиксировали, что лидеры смеялись.

Позже, в 11:26 (в 22:26 по Москве) начались переговоры двух сторон в формате «три на три». Россию на встрече кроме Путина представили помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Встреча продлилась примерно 2 часа 45 минут, журналистов на нее не пустили. Стороны положительно оценили ход переговоров, однако сообщили, что во время встречи не были достигнуты какие-либо договоренности.

После завершения встречи двух лидеров состоялась их совместная пресс-конференция, на которой кроме журналистов присутствовали члены обеих делегаций. Однако оба президента отказались отвечать на вопросы СМИ и сделали лишь несколько коротких заявлений.

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС: МНЕНИЕ ПУТИНА

Одной из главных тем встречи Владимира Путина и Дональда Трампа стало завершение украинского конфликта. На пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске российский президент заявил, что Москва заинтересована в обеспечении безопасности Украины и готова работать над этим. Он назвал происходящее «большой трагедией» и напомнил, что РФ считает украинцев братским народом. Путин также выразил надежду на то, что в Киеве и в западных странах «не будут чинить препятствий» возможному прогрессу.

«Мы убеждены, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер, должны быть устранены все причины кризиса. Обеспечен учет всех законных обеспокоенностей России. Надеюсь это откроет дорогу к миру на Украине», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Президент России поблагодарил Трампа за содействие в поиске путей разрешения украинского кризиса, но добавил, что главным остается устранение его первопричин. Конкретные шаги Путин не раскрыл, но выразил надежду на то, что личные контакты с американским лидером помогут выйти на договоренности по Украине и улучшат отношения между двумя странами.

По мнению Путина, военного конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы в 2020 году Трамп остался президентом США.

«У нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. Есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине. Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США», - приводят слова российского президента «Известия».

ТРАМП: «СДЕЛКИ НЕТ», УЧАСТИЕ ЕС

В свою очередь Дональд Трамп назвал переговоры с президентом России «чрезвычайно продуктивными». При этом американский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон пока не заключали каких-либо сделок.

«Мы с нетерпением ждем возможности закончить это все, начать работу. Сегодня мы достигли серьезного прогресса. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки. Но я всегда говорил, что у меня замечательные отношения с Путиным. У нас было много непростых встреч и всему мешали постоянные разговоры — дескать, Россия вмешивается в американские выборы. Но пришлось это преодолеть, якобы российское вмешательство», - сказал он.

Трамп рассказал, что планирует обсудить итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и с союзниками из Европы. Он также пообещал держать союзников по НАТО в курсе переговорного процесса. По его мнению, именно консультации с Киевом и европейскими партнерами станут следующим шагом на пути к миру.

Позже в интервью «Fox News» Трамп заметил, что договоренность по урегулированию конфликта на Украине теперь зависит от Зеленского. Он также призвал Европу принять участие в работе над договоренностями по урегулированию на Украине. По его словам, ЕС «придется немного поучаствовать» в достижении договоренностей.

Еще до проведения переговоров с Путиным американский президент заявил, что хочет добиться режима прекращения огня на Украине на текущей неделе.

«И чтобы это было сделано на нынешней неделе, а не на следующей, чтобы мы могли организовать вторую встречу», - приводит его заявление «Fox News».

По словам Трампа, во время встречи с Путиным обсуждались вопросы обмена территориями. Журналист «Fox News» в интервью с президентом США предположил, что будут «некоторые обмены территориями» и «больше земель у России», а Украина получит «меры безопасности, которые не будут связаны с НАТО».

«Президент Зеленский должен согласиться. Заключи сделку: у России много силы, у Украины — нет. Это ужасная война, в которой Зеленский многое теряет, и обе стороны проигрывают. И, надеюсь, ее удастся завершить, это будет для президентов большим достижением. Встреча с Владимиром Путиным была теплой. Да, Украина должна согласиться. Но возможно, она откажется, потому что Байден раздавал деньги, как конфеты», - заявил сам Трамп.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Кроме украинского кризиса в ходе переговоров в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили развитие экономических отношений и вопросы безопасности. Так, президент США подчеркнул, что Вашингтон не собирается вводить новые санкции против Москвы, и вопрос ужесточения давления на РФ и ее экономических союзников может быть рассмотрен в ближайшие недели. К тому же Трамп заметил, что Россия обладает мощным ядерным арсеналом, и этот фактор нельзя игнорировать.

Еще до проведения встречи Путина и Трампа на Аляске политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН предположил, что на переговорах будут три главные темы, а Украина является только одной из них.

«Тема экономики будет обсуждаться как один из трех основных переговорных треков. Первый будет посвящен тематике Украины, но он не является единственным. Второй важный момент — все, что связано с экономикой: вторичные тарифы, пошлины, санкции и возможность их отмены. Третий — вопросы, посвященные глобальной стратегической безопасности, а именно — продление или переподписание договора о Сокращении наступательных вооружений-III (СНВ-III). Что касается экономики, то тут мы увидим обсуждения возможностей для совместных проектов, это вполне может быть что-нибудь в Арктике, все, что связанное с добычей ресурсов, например, сжиженного природного газа в районе той же Аляски», - отметил он.

По итогам пресс-конференции Путин на английском языке предложил провести следующую встречу в Москве.

«Next time in Moscow? («В следующий раз в Москве?» – прим. НСН)», - сказал он.

Трамп подчеркнул, что это возможно, хотя признал, что такой шаг вызовет критику в США. При этом он не исключил, что визит может состояться. Американский президент отметил готовность рассматривать разные форматы диалога: от двусторонних консультаций до расширенных встреч с участием Украины.

Позже в интервью «Fox News» Трамп сообщил, что в настоящий момент ведется подготовка к переговорам между президентами России и Украины, и не исключил своего возможного участия в них.

Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что тема проведения трехстороннего саммита России, Украины и США пока не затрагивалась. При этом он также сказал, что пока не знает, когда именно состоится следующая встреча Путина и Трампа.

ОЦЕНКА ПЕРЕГОВОРОВ

Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом выразил благодарность американской стороне за организацию переговоров и подчеркнул символизм места. В Кремле встречу назвали очень позитивной.

«Россия и США — близкие соседи, хоть и разделены океаном. Когда мы с президентом Трампом вышли из самолетов, я так и сказал: «Добрый день, дорогой сосед». Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым», - рассказал Путин.

Он напомнил о совместной истории двух стран, включая сотрудничество в годы Второй мировой войны, и поблагодарил США за бережное отношение к памяти советских летчиков, похороненных на Аляске, передает RT.

Дональд Трамп в интервью «Fox News» оценил встречу с Путиным на «10 из 10».

«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку. Самое главное, что у нас есть неплохой шанс достичь мира», - заявил Трамп.

В ООН также положительно оценили саммит президентов России и США. Представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик в беседе с РИА Новости рассказал, что в объединении приняли к сведению состоявшиеся переговоры Путина и Трампа.

«Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами ООН», - добавил он.

Встречу высоко оценили и в Совете Федерации России.

«И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход — это большой и совместный успех двух президентов, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата», - написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

В свою очередь подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» отметил, что во время встречи Путин и Трамп демонстрировали взаимное уважение, а также защищали интересы своих стран.

«По их языку тела видно: они испытывают взаимное уважение, но каждый осознает ответственность перед своим народом», - объяснил он.

Расмуссен также подчеркнул, что Москва и Вашингтон стремятся избежать эскалации украинского конфликта, а единственным источником напряженности при этом является НАТО. По его мнению, именно западные страны спровоцировали начало конфликта, а Владимир Зеленский зависит от финансирования государств Запада.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не стали бы согласовывать переговоры, если бы заранее не были достигнуты определенные договоренности.