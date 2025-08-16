Раскрыты подробности экстренной встречи послов ЕС

Послы всех стран — участниц Европейского союза (ЕС) проведут экстренное заседание по итогам российско-американского саммита, чтобы обсудить дальнейшие шаги сообщества по ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В субботу утром, 16 августа, была созвана внеочередная встреча послов всех 27 стран Евросоюза для обсуждения дальнейших шагов. Послам предложили встретиться в "ограниченном формате", без помощников и телефонов, чтобы снизить риск возможной утечки информации», — передает журнал слова двух неназванных европейских дипломатов.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что послы стран ЕС собрались на экстренное заседание по итогам встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

Также стало известно, что европейские лидеры провели бессонную ночь в ожидании звонка американского лидера после встречи с президентом России.