Орбан сделал вывод после саммита на Аляске

После саммита России и США на Аляске мир стал безопаснее и период, когда сотрудничество между странами разрушалось, закончился, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) венгерский премьер написал: "Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали рамки своего сотрудничества и посылали друг другу угрозы". Но, подводит итог Орбан, "теперь с этим покончено. Сегодня мир безопаснее, чем был вчера".

Так венгерский премьер прокомментировал переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Владимир Путин рассказал после окончания переговоров, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов, а с Трампом был налажен хороший и доверительный контакт.

Трамп же заявил, что хотя по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.