В Польше заявили о большой победе Путина

Встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске стала большой победой для главы России Владимира Путина. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что для российского лидера на взлетном поле в Анкоридже подготовили красную ковровую дорожку. Трамп приветствовал Путина после приземления. Два лидера пожали друг другу руки, затем сели в лимузин Трампа и направились к месту проведения саммита.

«Для Путина саммит в США уже является большой победой, которую он может представить как доказательство того, что давние попытки Запада изолировать Россию провалились, и Москва вновь занимает свое законное место за международным столом», — пишет польская газета.

Раскрыто послание Трампа Зеленскому после встречи с Путиным

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС собрались на экстренное заседание по итогам саммита на Аляске.