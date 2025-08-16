"Мир до Рождества": главный "ястреб" США сделал громкое заявление

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов), известный как один из самых последовательных сторонников жесткой линии в отношении России и активной военной поддержки Украины, неожиданно высказался в поддержку дипломатической инициативы Дональда Трампа и прошедшего саммита на Аляске.

В своем аккаунте в социальной сети Х Грэм* лаконично, но четко обозначил свою позицию по поводу возможной встречи лидеров США, Украины и России.

"Концепция трехсторонней встречи между лидерами США, Украины и России для прекращения войны — это хорошая идея. Посмотрим, можно ли этого достичь", — написал сенатор.

Поддержка со стороны столь влиятельного "ястреба" в Республиканской партии придает значительный вес и легитимность переговорному треку, запущенному после встречи на Аляске.

Одобрение Грэма* может существенно снизить потенциальную критику дипломатических усилий Трампа внутри страны.

Более того, он предположил, что если трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского состоится, то мирного соглашения можно будет достичь до конца этого года.

"С осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества", - написал Грэм*.

В тоже время он снова повторил свое прежнее заявление о том, что если мира достичь не удастся, то Трамп может ввести вторичные санкции для покупателей российской нефти.