Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

Президент США Дональд Трамп может сделать Владимира Зеленского козлом отпущения в случае провала американских усилий по посредничеству в урегулировании украинского конфликта. Такое мнение высказывается в материале британской газеты The Times.

По ее оценке, на это указывают слова Трампа о том, что дальнейший прогресс в заключении соглашения по Украине сейчас зависит от Зеленского.

Издание напомнило, что в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита на Аляске Трамп отметил, что стороны достигли согласия по многим пунктам, но остался "один наиболее важный", по которому у Москвы и Вашингтона "есть очень хорошие шансы договориться". По мнению The Times, речь может идти не только о запрете на вступление Украины в НАТО, но и о требовании к Зеленскому покинуть незаконно занимаемый им пост президента или о невозможности присоединения Киева к ЕС.

Кроме того, в интервью телеканалу Fox News после саммита Трамп отметил, что обмен территориями и не связанные с НАТО гарантии безопасности для Украины - те пункты, по которым США и Россия "в основном договорились". Согласится ли на них Зеленский, покажет время, заключает The Times.

Зеленский поделился деталями разговора с Трампом

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.