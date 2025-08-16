Раскрыто послание Трампа Зеленскому после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидерам стран НАТО, что «быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня». Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Источник рассказал, что после саммита на Аляске Трамп пообщался по телефону с рядом западноевропейских лидеров и Владимиром Зеленским.

«Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — сказал им американский президент.

Источник отметил, что разговор Трампа с Зеленским и союзниками Киева «был непростым».

Ранее Дональд Трамп сделал первое официальное заявление после встречи с Владимиром Путиным в Анкоридже. Он отметил, что у России и США есть огромный потенциал для сотрудничества.