Зеленский поделился деталями разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поделился деталями телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске.

© Reuters

Он сообщил, что Трамп проинформировал об основных пунктах его разговора с Владимиром Путиным. Зеленский подчеркнул, что поддерживает идею о трехсторонней встрече в формате США, Россия и Украина. Это единственный способ обсуждения ключевых вопросов, считает глава государства.

Зеленский проинформировал, что в понедельник встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне для обсуждения деталей.

«Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины», — написал он.

Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источник в окружении Дональда Трампа писал, что следующая встреча на высшем уровнем между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине может привести к миру. В то же время в материале не отмечается, кто может принять участие в потенциальной встрече, как и место ее проведения.