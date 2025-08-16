Раскрыты детали разговора Трампа с европейскими лидерами

Разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО, который прошел после завершения саммита на Аляске, был непростым.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

«Трамп более полутора часов разговаривал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с [президентом России Владимиром] Путиным. (...) Источник, присутствовавший при разговоре между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО, сказал мне, что "разговор был непростым"», — написал он.

Как утверждается, в разговоре, помимо Трампа и Зеленского, участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии и Польши.

Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

Ранее на Аляске завершились переговоры Трампа с Путиным. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился два часа 45 минут.