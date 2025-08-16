Лидеры ЕС провели бессонную ночь, ожидая звонка Трампа

Европейские лидеры провели бессонную ночь в ожидании новостей об итогах саммита на Аляске и звонка президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил ТАСС дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, комментируя ранний телефонный разговор Трампа с европейскими лидерами.