Лидеры ЕС провели бессонную ночь, ожидая звонка Трампа
Европейские лидеры провели бессонную ночь в ожидании новостей об итогах саммита на Аляске и звонка президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил ТАСС дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, комментируя ранний телефонный разговор Трампа с европейскими лидерами.
"В Брюсселе, да и в национальных столицах [стран ЕС], сегодня мало кто спал в ожидании итогов саммита в Анкоридже и последующего звонка президента Трампа, в ходе которого он, безусловно, сообщил больше, чем на своей пресс-конференции", - отметил дипломат.