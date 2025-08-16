Анонсирована поездка Зеленского в Вашингтон на встречу с Трампом

Владимир Зеленский планирует поехать на встречу с президентом США Дональдом Трампом 18 августа, заявил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

© ТАСС/Zuma

«Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник», — написал он в Х.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже сказал, что Украине и Зеленскому нужно пойти на соглашение с Россией.

Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

Трамп также сообщил о начале подготовки трёхсторонней встречи, в которой примут участие он, Путин и Зеленский.