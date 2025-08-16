El País: ни к одному лидеру Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину

Президент США Дональд Трамп не проявлял ни к одному мировому лидеру столько почтительности, как к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты El País.

По ее мнению, оценка того или иного зарубежного лидера со стороны главы Белого дома измеряется уровнем почтительности, которое он тому оказывает. "И ни к одному другому лидеру он не проявлял столько почтительности во время сроков своих полномочий, как к российскому", - считает издание. В этом контексте газета описывает, как Трамп встретил Путина по прибытии на Аляску.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10 и подчеркнул, что на ней были согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева. Президент США также выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.