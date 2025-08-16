Axios: разговор Трампа с Зеленским и лидерами стран ЕС длился 1,5 часа

Президент США провел полтора часа в телефонных разговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС. Об этом сообщил портал Axios.

«Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным», - говорится в публикации в соцсетях.

Ранее президент США заявил, что урегулирование на Украине зависит теперь от Зеленского. Кроме того, он оценил прошедшие с Путиным переговоры на «10 из 10». Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин хочет добиться урегулирования на Украине. В ходе переговоров стороны выделил «один-два» пункта, по которым можно договориться и обсудили множество вопросов - по некоторым из них есть прогресс.