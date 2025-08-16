Умер Тристан Роджерс, актер из "Крутого Уокера" и "Баек из склепа"

Скончался Тристан Роджерс, австралийский актер кино и ТВ с обширным международным портфолио, артист озвучания.

В списке экранных работ исполнителя порядка ста пунктов. Среди них "Вавилон 5", "Байки из склепа", "Бэтмен будущего", "Ворон" 2010-го, "Главная больница", "Крутой Уокер", "Молодые и дерзкие", "Дерзкие и красивые".

Роджерс родился 3 июня 1946 года в Мельбурне, умер 15 августа. Об этом сообщил портал IMDb.

Кончину актера СМИ подтвердила его агент. Причина - рак легких, с которым Роджерс сражался долгое время. Специально подчеркнуто: артист никогда не курил.

Тристан Роджерс впервые появился на экране в 1969 году - в сериале "Дельта". На его счету около пятнадцати номинаций и наград, включая премию "Эмми" 2020 года.