Кнайсль считает, что ЕС заинтересован в танках, а не в переговорах

Евросоюз вряд ли в ближайшее время вернется к рациональному подходу в отношениях с Россией по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Telegram-канале.

© Газета.ru

«Два дня назад я сказала, что ЕС заинтересован в танках, а не в переговорах. Но у них нет танков. Наблюдая за истерией в западных СМИ, я сомневаюсь, что европейцы скоро вернутся к рациональному подходу», — написала она, комментируя саммит России и США на Аляске.

По словам Кнайсль, летом 2020 года она осознала, насколько иррациональными стали люди в Австрии, поэтому она уехала.

Экс-дипломат считает, что может пройти некоторое время, «прежде чем взрослые вернутся в Брюссель», однако в настоящее время «мы видим много очень эмоциональных подростков с морщинистыми лицами», что сопряжено со многими рисками.

По итогам саммита на Аляске Трамп президент США Дональд Трамп заявил, что европейским странам необходимо принять участие в урегулировании конфликта.