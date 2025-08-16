Пока мировые СМИ обсуждали язык жестов лидеров России и США на саммите на Аляске, его главный и неутешительный для Киева итог остался за кадром. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, что встреча Трампа и Путина завершилась вынесением четкого вердикта: ответственность за продолжение конфликта отныне возложена на Владимира Зеленского.

По мнению Арестовича*, ключевая формула саммита была озвучена Дональдом Трампом и состоит из двух частей: прямого совета "Зеленскому лучше заключить сделку" и решения отложить новые санкции против России.

"Ответственный за продолжение войны определен", – констатирует Арестович*, подчеркивая, что Белый дом кардинально сменил риторику, перенаправив давление с Москвы на Киев.

Аналитик обратил особое внимание на то, как Владимир Путин мастерски отработал "символический капитал", пока Трамп формулировал ультиматумы. Путин апеллировал к "общей истории Аляски", называл украинцев "братским народом", возлагал цветы к могилам советских летчиков, вставая на колено, и дарил американскому архиепископу иконы.

"Отработка на пять с плюсом", – оценил Арестович* эту игру на "мягкой силе".

Еще одним важнейшим, по его словам, сигналом стало полное молчание о Китае. "Это умолчание поважнее многих слов", – намекнул он на возможные кулуарные договоренности глобального масштаба.

Однако главный вывод Арестовича* носит мировоззренческий характер. Он считает, что основная проблема сегодня – это не "зауськанный всеми призрак Третьей мировой войны", а тотальное неприятие реальности ("реал-политик") со стороны общества и медиа. По его словам, мир охвачен "комсомольским сопротивлением реальности", которое высмеивает и обесценивает прагматичные, силовые договоренности только потому, что они не соответствуют идеалистическим представлениям "уютного маня-мирка".

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.