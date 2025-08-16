Тайные повороты Аляски: в Киеве назвали четыре тревожных сценария

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, изначально представленная как шаг к диалогу, обернулась кардинальной сменой американской позиции, считает украинское издание "Страна". Интервью Трампа для Fox News показало, что теперь "мяч на стороне Зеленского", а для Украины это означает выбор одного из четырех крайне сложных и тревожных путей развития событий, отмечается в публикации.

© Московский Комсомолец

То, что на первый взгляд казалось дипломатической рутиной, после комментариев Дональда Трампа превратилось в настоящий геополитический ребус для Киева. Если до переговоров на Аляске позиция США выглядела как ультиматум Путину, то теперь она трансформировалась в ультиматум, по сути, уже Владимиру Зеленскому. Трамп недвусмысленно заявил, что согласовал с Путиным "многие параметры сделки по Украине" и теперь ждет решения от украинского президента.

Эта смена парадигмы, подкрепленная отказом Трампа вводить новые санкции против РФ, породила в Киеве анализ возможных последствий. Рассматриваются четыре основных сценария, каждый из которых несет для Украины серьезные риски.

Сценарий 1: Компромисс под давлением

Зеленский соглашается на условия, согласованные Трампом и Путиным. Это может привести к трехсторонней встрече и подписанию соглашения о прекращении огня. Это несет для Зеленского серьезные политические риски, но давление со стороны Вашингтона не оставит ему выбора.

Сценарий 2: На два фронта

Зеленский отказывается принимать навязанные условия. В ответ Дональд Трамп может начать оказывать мощное давление на Киев, чтобы принудить его к сделке. В таком случае Украина рискует оказаться в катастрофической ситуации, когда ей придется противостоять не только Москве, но и Вашингтону.

Сценарий 3: Американское "самоустранение"

Зеленский говорит "нет", но Трамп не станет применять жесткие меры. Вместо этого он использует отказ как повод окончательно "умыть руки", свернув помощь Украине и прекратив давление на Россию. В этом случае боевые действия продолжатся, но позиции Киева окажутся критически ослаблены из-за потери ключевого союзника. Трамп может даже начать отменять старые санкции против РФ, полностью отделив отношения с Москвой от "украинского вопроса".

Сценарий 4: Возвращение к ультиматуму России

Наименее вероятный сценарий. Киеву, при поддержке европейских союзников и "ястребов" в Республиканской партии США, удается убедить Трампа вернуться к первоначальной жесткой позиции против России с угрозой санкций. Однако это также несло бы в себе риски нового, еще более опасного витка эскалации.

В США заметили изменение политики по Украине на фоне встречи Путина и Трампа

Таким образом, "послание с Аляски" поставило перед Зеленским тяжелейший выбор, от которого теперь зависит не только перспектива мира, но и будущее отношений Украины с с Соединенными Штатами.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий