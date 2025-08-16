Американские истребители сопроводили борт Путина по пути с Аляски в Россию

Истребители Соединенных Штатов F-22 сопроводили борт российского лидера Владимира Путина по пути с саммита на Аляске в Россию. Об этом в субботу, 16 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько пилотов держат строй рядом с российским спецбортом.

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского города Анкоридж, где прошли переговоры, около 18:00 по местному времени (07:00 по московскому времени), он должен приземлиться в аэропорту Внуково в 15:26 по московскому времени.

Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Путин также сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.

Сам Трамп по итогам встречи с российским лидером порекомендовал главе Украины Владимиру Зеленскому заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта. Кроме того, стороны приступают к подготовке встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Президенты РФ и Соединенных Штатов вместе выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».