Ким Чен Ын почтил память советских воинов

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Монумент Освобождения в Пхеньяне в 80-ю годовщину освобождения Кореи от оккупационных войск японской армии. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

День освобождения, также День независимости Кореи — праздник, ежегодно отмечающийся в Северной и Южной Кореях 15 августа.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокое почтение павшим советским воинам, которые отважно боролись в священной войне за освобождение Кореи», — говорится в сообщении.

В истории борьбы за освобождение Корейского полуострова «запечатлены несравненный героизм и немеркнущие подвиги советских воинов», отметил Ким Чен Ын, добавив, что «кровные узы» между армиями и народами двух стран являются «настоящим образцом международной справедливости и солидарности».

Накануне президент России Владимир Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 80-летием со дня освобождения Корейского полуострова, вспомнив об участии северокорейцев в боях в Курской области.