FT: настроение в окружении Зеленского во время саммита на Аляске было напряженным

Газета.Ru

Настроение в ближайшем окружении украинского лидера Владимира Зеленского во время саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа было «напряженным», поскольку он проходил в 5000 милях от Киева.

Стало известно о настроении в окружении Зеленского во время переговоров Путина и Трампа
© Газета.Ru

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Ближайшие помощники президента Украины заявили, что обеспокоены тем, что их отстранят от обсуждения будущего страны», — говорится в тексте.

В свою очередь другой высокопоставленный украинский чиновник назвал «отвратительными» кадры, на которых Трамп встречал президента России с красной ковровой дорожкой.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

В Китае спрогнозировали действия Европы после встречи Путина и Трампа

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».