В США заметили изменение политики по Украине на фоне встречи Путина и Трампа

Прошедший саммит в Анкоридже между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом отражает меняющуюся политику Соединенных штатов Америки (США) в отношении Украины. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина.

Грин, подводя итоги переговоров РФ и США, отметил «неумолимое» ослабление позиций Киева. Он также заявил, что Вашингтон теряет все больше своих рычагов влияния, поднимая фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней.

Встреча российского и американского лидеров с участием их делегаций прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске. Общение между сторонами шло в формате «три на три». Беседа за закрытыми для СМИ дверями длилась практически три часа. По ее итогам Путин и Трамп вышли к журналистам и сделали несколько заявлений.

Соратник Трампа назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Трамп в своей речи сказал, что пока к определенной сделке не пришли. При этом хозяин Белого дома все же подчеркнул настроенность главы РФ на завершение украинского кризиса. Российский лидер снова напомнил о необходимости устранить первопричины конфликта и понадеялся на то, что киевская сторона не сорвет наметившийся прогресс в урегулировании.