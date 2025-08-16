Президент Дональд Трамп заявил, что оценил бы свою состоявшуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным на “10 баллов”, несмотря на то, что ранее заявил журналистам, что если 15 августа не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, он не будет “счастлив”.

Вместо этого Трамп, который давал интервью на телеканале Fox News, заявил, что дал бы этой встрече высокую оценку, потому что они с президентом Путиным хорошо поладили.

“Итак, я думаю, что встреча была успешной в том смысле, что мы отлично поладили. И это хорошо, когда две великие державы ладят друг с другом, особенно если это ядерные державы. Вы знаете, мы - номер один, а они - номер два в мире. И это большое дело. Это большое дело”, - сказал Трамп.

Президент Дональд Трамп сказал, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят, чтобы он присутствовал на будущей возможной встрече двух лидеров для обсуждения пути к миру.

“Они оба хотят, чтобы я был там”, - утверждал Трамп в интервью Шону Хэннити на Fox News. “Они оба хотят, чтобы я был там, и я буду там”.

На вопрос, уверен ли он, что мир может наступить в относительно короткий период времени, Трамп ответил: “Довольно короткий, да”.

Трамп также признал, что он ошибался, полагая, что российско-украинский конфликт будет “самым легким” из всех конфликтов для разрешения, возвращаясь к своему предвыборному обещанию положить конец боевым действиям через 24 часа.

“Я думал, что это будет самый простой из всех вариантов, а он оказался самым сложным”, - сказал Трамп.

Трамп оценил завершившийся саммит с Путиным «на десятку»

Президент Дональд Трамп дал понять, что воздержится от введения дополнительных санкций или других “серьезных последствий” против России, после того как пришел к выводу, что его сегодняшняя встреча с Владимиром Путиным прошла “очень хорошо”.

“Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно сейчас думать об этом”, - сказал Трамп в интервью Шону Хэннити из Fox News. “Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели, но нам не нужно думать об этом прямо сейчас”.

Ранее в этом месяце Трамп в какой-то момент пригрозил ввести жесткие санкции против России, чтобы заставить Путина прекратить военные действия против Украины. Но Трамп отодвинул этот срок после того, как Путин согласился на личную встречу, напоминает CNN.

По словам Трампа, на переговорах в пятницу он согласился со своим российским коллегой в том, что конфликт на Украине закончится обменом земельными участками и какими-то гарантиями безопасности со стороны США.

Отвечая на вопрос корреспондента Fox News Шона Хэннити о территориальных уступках, которые позволили бы России получить земли, которых у нее ранее не было, и потенциальных гарантиях безопасности США для Украины, Трамп сказал, что это был пункт соглашения с Владимиром Путиным.

“Ну, я думаю, что это те пункты, которые мы обсудили, и по которым мы в основном пришли к согласию”, - сказал он. “На самом деле, я думаю, что мы во многом согласны. Могу сказать вам, что встреча была теплой”.

Американский президент назвал Путина “сильным парнем” и “чертовски жестким”, но сказал, что встреча прошла позитивно.

“Я думаю, мы довольно близки к концу. И послушайте, Украина должна согласиться с этим”, - сообщил Трамп.

Трамп возлагает на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за переговоры о прекращении огня, заявив в пятницу вечером, что вскоре состоится встреча между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

“Теперь дело за президентом Зеленским, который должен это сделать”, - сказал Трамп в интервью Fox News после своей встречи с Путиным на Аляске. “Я думаю, что сейчас они собираются организовать встречу между президентом (напомним, что срок полномочий киевского деятеля давно истек – «МК») Зеленским, президентом Путиным и мной”.

Трамп во время интервью отказался подробно излагать окончательные проблемы, которые препятствуют заключению сделки, сказав лишь, что он хочет “посмотреть, что мы можем сделать”. Но, несмотря на то, что в пятницу соглашение не было достигнуто, он назвал саммит успешным, поставив встрече 10 баллов из 10, “в том смысле, что мы отлично поладили”.

“Я хочу убедиться, что это будет сделано”, - добавил он. “И у нас есть неплохие шансы на это”.

Президент США Дональд Трамп выглядел расстроенным и уставшим, говорится в анализе CNN. Возможно, потому, что президент России Владимир Путин казался непоколебимым.

“Мы рассчитываем, что Киев и европейские столицы воспримут все это конструктивно и не будут создавать никаких препятствий, не будут предпринимать попыток сорвать наметившийся прогресс путем провокаций и закулисных интриг”, - сказал Путин.

Призыв Трампа к Киеву и его союзникам по НАТО может представлять собой некую основу, которую Путин счел “соглашением”, но в конечном счете по выражению лица Трампа и его словам было ясно, что он не заключил никакой существенной сделки, которая, по его мнению, сработает. Они даже не пообедали вместе, а Путин уже улетел на своем самолете.

Самые сложные моменты переговоров - это те, которые необходимо согласовать в конце, констатирует CNN. И заявление Трампа о том, что некоторые “важные” вопросы остались нерешенными, говорит о незначительном прогрессе в таких вопросах, как то, какие территории хочет Россия, и прекращение огня.

Но Путин одержал здесь две большие победы, настаивает CNN. Во-первых, замечательное представление, когда его встречают на красной дорожке в Соединенных Штатах, и о поездке в президентской лимузине “Зверь” - и то, и другое было ужасным зрелище для многих украинцев.

Вторая победа - это время. Путин приобрел больше сил для продвижения своих войск по всей линии фронта. Неясно, достаточно ли раздражен Трамп тем, что в ближайшие дни могут последовать вторичные санкции, отмечает CNN. Но Путин, похоже, не торопился, предложив провести дальнейшие встречи и продолжить работу. Время имеет значение, поскольку летнее наступление Путина вот-вот превратит постепенные успехи в стратегические победы.