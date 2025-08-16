Соратник Трампа назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что в случае трехсторонней встречи президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского конфликт на Украине закончится «задолго до Рождества». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он считает, что ключ к «справедливому завершению конфликта» — создание инфраструктуры сдерживания, которую не смогли создать экс-президенты Барак Обама и Джо Байден. Это позволит предотвратить новый конфликт, считает политик.

«Если действительно состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества», — заявил Грэм*.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи, в которой помимо него примут участие лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. По словам Трампа, у него нет желания там присутствовать, но он должен там находиться, чтобы удостовериться в том, что все поставленные задачи будут выполнены. Глава Белого дома отметил, что у сторон есть «довольно хороший шанс сделать это».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.