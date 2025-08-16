В Китае рассказали о полученных Путиным перед саммитом с Трампом трех подарках

Журналисты китайского издания Sohu рассказали о том, что президент России Владимир Путин получил три подарка перед саммитом с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

По мнению обозревателей, первым из них стали успехи российских военных. В статье отмечается, что в результате крупной операции на территории Украины были уничтожены заводы по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

Вторым подарком стал разговор с лидером КНРД Ким Чен Ыном, который подтвердил Путину стремление к стратегическому партнерству. По словам журналистов, заявление Северной Кореи крайне важно для российского лидера.

Третий подарок преподнес Китай. Пекин ввел запрет на операции с двумя европейскими банками в качестве ответа на очередной пакет санкций Евросоюза против России. В статье отмечается, что таким образом КНР послала Москве сигнал поддержки.

«В совокупности все эти события усиливают позиции Путина на переговорах. У Трампа из-за этого могут быть проблемы, ему не стоит шутить с Путиным», — заключили обозреватели.

Главы государств встретились в аэропорту Анкориджа 15 августа. Общение лидеров прошло в формате «три на три» вместо «один на один».

В Китае спрогнозировали действия Европы после встречи Путина и Трампа

Трамп сообщил, что после саммита Путиным пока сделки нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.