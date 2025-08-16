В Китае спрогнозировали действия Европы после встречи Путина и Трампа

Европа после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет вынуждена ослабить санкции против РФ, иначе Европейский союз (ЕС) не станет отдельным полюсом в новом мире. Такие действия Европы спрогнозировал директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй в интервью ТАСС.

«Западные санкции и дипломатическая отстраненность от России не могут больше продолжаться, следовательно, когда США пройдут этот этап, Европа постепенно смягчит свою позицию. Если Европа хочет стать полюсом в многополярном мире, то она должна быть по-настоящему независимой от США», — сказал профессор.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Брюссель не имеет стратегической автономии, а в международных отношениях позиция ЕС «маргинализирована». В качестве причины конфликта на Украине он назвал продолжающееся расширение НАТО и превращение Киева в западную «пешку».

