На Западе предсказали реакцию Украины на предложения США и России

Украина и Европа попытаются сорвать любые инициативы, предложенные США и Россией по итогам саммита на Аляске. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

По его словам, после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа «будет создана основа для мира», но европейские страны и Киев будут ее саботировать.

В Британии раскрыли тему предстоящего разговора Трампа с Европой и Зеленским

Ранее бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд заявил, что американскому президенту после переговоров с Путиным предстоит обсудить с Европой и Украиной остановку расширения НАТО. Он усомнился, что западные страны согласятся принять это предложение и остановить боевые действия на Украине.