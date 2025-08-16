Встреча Путина и Трампа произошла из-за ошибки Уиткоффа

По данным американского телеканала NBC, спешно организованная встреча президентов США и России на Аляске могла быть вызвана неверной интерпретацией позиции Москвы по украинскому урегулированию.

Со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах сообщается, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф после переговоров с Владимиром Путиным в начале августа ошибочно заключил, будто Россия готова к мирному выводу своих войск из Херсонской и Запорожской областей. В действительности, как утверждают источники, российская сторона настаивала на отводе украинских сил с этих территорий.

Трамп назвал Путина сильным и умным лидером

Представитель Белого дома Анна Келли опровергла эти сведения, заявив, что Уиткофф и президент Трамп действуют с полным пониманием ситуации и последовательно работают над мирным урегулированием. Однако, по версии NBC, именно это недоразумение могло стать причиной экстренного созыва саммита, на котором стороны попытались прояснить свои позиции.

Ранее СМИ рассказали о письме, которое Трамп передал Путину в ходе саммита на Аляске.