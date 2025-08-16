СМИ: Трамп передал Путину письмо от своей жены

Президент США Дональд Трамп во время саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Меланьи. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников Белого дома.

«Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске», — сказано в сообщении.

По данным источников агентства, в письме упоминаются якобы похищения детей в результате конфликта на Украине.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

Трамп рассказал о предоставленном Путиным документе

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее Трамп рассказал о симпатии своей супруги к Путину.