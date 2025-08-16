В США рассказали о перспективах второй встречи при участии Путина и Трампа

Вторая встреча при участии российского и американского лидеров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к полноценному прекращению огня или даже устойчивому миру на Украине. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

«Есть большой оптимизм, что вторая встреча позволит довести дело до конца», — заявил собеседник издания, подразумевая деэскалацию конфликта на Украине.

При этом источник не приводит информацию о возможных участниках потенциальной встречи, а также о времени и месте проведения саммита.

Трамп заявил о начале подготовки встречи с Путиным и Зеленским

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее Трамп подтвердил подготовку трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.