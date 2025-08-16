Трамп назвал естественного врага России

Бывший президент США Джо Байден совершил «немыслимое», сблизив Россию с ее «естественным врагом» — Китаем. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп.

© Лента.ру

По его словам, Байден, как и другой экс-глава Белого дома Барак Обама, подтолкнули Москву и Пекин к сближению, однако это было «последним, что нужно делать», поскольку РФ и КНР являются «естественными врагами».

Он отметил, что Россия обладает обширными территориями, а Китай — огромным населением, которому нужны земли, из-за чего между государствами всегда существует «естественное трение». Президент США также подчеркнул, что ему удалось остановить дальнейшее сближение двух стран.

До этого Трамп отложил введение новых пошлин против Китая на 90 дней. Указ был подписан за несколько часов до завершения предыдущей паузы на увеличение пошлин в отношении КНР.