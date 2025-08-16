Трамп призвал Европу принять участие в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что европейским странам также необходимо принять участие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита на Аляске.

«Европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента [Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул он.

В ходе интервью американский лидер также посоветовал Киеву пойти на соглашение с Москвой. Трамп отметил, что заключение договоренности по урегулированию конфликта на Украине теперь зависит от Зеленского.

15 августа на Аляске Трамп провел переговоры в узком формате с президентом РФ Владимиром Путиным. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

Трамп призвал Зеленского признать потери в конфликте

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее в Евросоюзе отвергли «мир любой ценой» для Украины.