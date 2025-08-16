Трамп рассказал о предоставленном Путиным документе

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин предоставил ему список из более тысячи украинских военнопленных. Об этом документе он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, президент РФ подчеркнул, что Украина отказывается их забирать. Путин добавил, что Киев «должен согласиться принять их», отметил глава Белого дома.

Трамп также призвал президента Украины Владимира Зеленского признать потери в конфликте.

«Я имею в виду, вы знаете, президент Зеленский должен согласиться, это ужасная война, в которой он много теряет», — сказал он.

Президент США добавил, что дальнейшая судьба мирного соглашения зависит от украинского лидера.