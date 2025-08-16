Трампа сочли поверившим в желание Путина встретиться с Зеленским

Lenta.ruиещё 4

Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп мог поверить, что его собеседник не против проведения в скором времени трехстороннего саммита с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на озвученные американским телеканалом CNN данные неназванного собеседника из Евросоюза сообщает РИА Новости.

Трампа сочли поверившим в желание Путина встретиться с Зеленским
© РИА Новости

Это предположение подтверждает тот факт, что уже после переговоров Трамп рассказал, что может присутствовать на встрече Путина и Зеленского, если они заходят. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков, участвовавший в дискуссии, заметил, что тема трехстороннего саммита с участием президента Украины не обсуждалась.

Помимо этого, предложение Путина провести следующий раунд переговоров, дата которого не назначена, в Москве неявно подразумевает отсутствие на ней украинского лидера и двухсторонний формат.

Ранее Зеленский в очередной раз подтвердил свою готовность к встрече и подчеркнул, что если Россия продолжит избегать окончания противостояния или откажется от трехстороннего саммита с участием Украины, то в ее отношении следует ввести новые санкции. При этом он подчеркнул, что видит необходимость в достижении продолжительного мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями».

Вместе с тем Трамп, называвший перемирие основной задачей саммита на Аляске, поменял свое мнение и теперь считает, что следует работать над мирным договором. По данным источников, в интервью с европейскими лидерами он указал, что Путин не считает необходимым обсуждать прекращение огня.