Трампа сочли поверившим в желание Путина встретиться с Зеленским

Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп мог поверить, что его собеседник не против проведения в скором времени трехстороннего саммита с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на озвученные американским телеканалом CNN данные неназванного собеседника из Евросоюза сообщает РИА Новости.

Это предположение подтверждает тот факт, что уже после переговоров Трамп рассказал, что может присутствовать на встрече Путина и Зеленского, если они заходят. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков, участвовавший в дискуссии, заметил, что тема трехстороннего саммита с участием президента Украины не обсуждалась.

Помимо этого, предложение Путина провести следующий раунд переговоров, дата которого не назначена, в Москве неявно подразумевает отсутствие на ней украинского лидера и двухсторонний формат.

Ранее Зеленский в очередной раз подтвердил свою готовность к встрече и подчеркнул, что если Россия продолжит избегать окончания противостояния или откажется от трехстороннего саммита с участием Украины, то в ее отношении следует ввести новые санкции. При этом он подчеркнул, что видит необходимость в достижении продолжительного мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями».

Вместе с тем Трамп, называвший перемирие основной задачей саммита на Аляске, поменял свое мнение и теперь считает, что следует работать над мирным договором. По данным источников, в интервью с европейскими лидерами он указал, что Путин не считает необходимым обсуждать прекращение огня.