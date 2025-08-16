Трамп оценил завершившийся саммит с Путиным «на десятку»

Президент США Дональд Трамп дал оценку завершившемуся саммиту с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его мнению, встреча прошла «на десятку» по десятибалльной шкале. В свою очередь, Путин оценил состоявшийся диалог как «очень хороший».

Ранее Трамп заявил, что в ходе саммита с российским лидером на военной базе Элмендорф-Ричардсон удалось договориться по очень многим пунктам. Однако по ряду ключевых аспектов, включая конфликт на Украине, сделки пока нет.