Путин и Трамп нашли общий язык, заявили в США

По данным Bloomberg, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже позволили выявить потенциальные точки соприкосновения по ключевым вопросам. Однако теперь администрации США предстоит непростая задача — убедить украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров поддержать достигнутые договоренности перед следующим раундом переговоров.

Напомним, что по итогам саммита на Аляске Дональд Трамп сделал заявление о существенном прогрессе в переговорах с Владимиром Путиным.

Путин оценил переговоры с Трампом

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским и лидерами ЕС после встречи с Путиным.