На Аляске отменили обед делегаций США и РФ по итогам встречи Путина и Трампа

Запланированный обед российской и американской делегаций отменили после того, как главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп выступили на пресс-конференции перед журналистами. Об этом сообщает корреспонденты телеканала RT с места событий.

© Лента.ру

По данным СМИ, Трамп сейчас возвращается в Белый дом.

Путин пригласил Трампа в Москву на следующую встречу

Ранее Трамп после переговоров с Путиным заявил об отсутствии сделки по Украине.