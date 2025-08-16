Трамп ответил на приглашение Путина в Москву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на приглашение главы России Владимира Путина приехать в Москву. Он высказался об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

© Лента.ру

«О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно», — заявил американский лидер.

Ранее глава РФ оценил прошедшие переговоры с Трампом. По словам Путина, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере, а с обеих сторон был настрой на результат.

Путин пригласил Трампа в Москву на следующую встречу

Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.