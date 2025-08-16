Трамп заявил о начале подготовки встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По его мнению, имеется очень хороший шанс на достижение договоренности по Украине.

До этого Трамп допустил, что может принять участие в переговорах Путина и Зеленского.

FT: Трамп еще не сообщал Зеленскому об итогах разговора с Путиным

Саммит Трампа и Путина прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длился два часа 45 минут в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.