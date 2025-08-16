Трамп заявил, что следующую встречу проведет с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что в его следующей встрече примут участие президенты России и Украины Владимир Зеленский и Владимир Путин, а также и он сам. Такое заявление американский лидер сделал на интервью, записанном накануне саммита.

«Я определенно могу создать условия для заключения сделки по Украине», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.

Трамп заявил, что конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну

Ранее, 11 августа, Дональд Трамп уже заявлял о своем намерении организовать встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив, что примет в ней участие при необходимости. Он также подчеркивал важность прямого диалога между Россией и Украиной для урегулирования конфликта и обещал проинформировать украинского лидера и европейских партнеров о результатах переговоров с Путиным.