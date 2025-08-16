Трамп ответил на вопрос о санкциях против России

Накануне саммита с Владимиром Путиным Дональд Трамп сделал заявление о возможных новых экономических мерах против России.

В интервью Fox News, данном на борту президентского самолета, американский лидер признал, что введение вторичных санкций или пошлин способно нанести "очень разрушительный удар" по российской экономике, но тут же заявил: "Возможно, этого не придется делать".

Трамп заявил, что конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну

Напомним, что американская администрация изучает возможность введения ограничительных мер против крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".

Ранее Fox News анонсировал интервью Трампа после встречи с Путиным.