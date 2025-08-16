Трамп заявил, что конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине уже мог бы перерасти в третью мировую войну. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне», — приводит его слова РИА Новости.

Также Трамп заявил, что Россия и США имеют огромный потенциал в двухсторонних отношениях.

Трамп встретил Путина аплодисментами

По данным Fox News, американский лидер сообщил, что хочет провести ещё одну встречу с президентом России Владимиром Путиным.